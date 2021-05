F1, Charles Leclerc: “E’ colpa mia se non siamo quinti. Vicini alla McLaren perdiamo un decimo e mezzo” (Di domenica 2 maggio 2021) Charles Leclerc si è dovuto accontentare del sesto posto nel GP del Portogallo 2021, terza tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Portimao. Il monegasco, scattato dall’ottava casella sullo schieramento di partenza, ha recuperato un paio di piazze, ma il risultato non è certamente stato dei migliori. Il pilota della Ferrari ha chiuso alle spalle delle due Mercedes, delle due Red Bull e di Lando Norris. Piccolo passo indietro a livello prestazionale in terra lusitana rispetto a quanto si era visto a Imola un paio di settimane fa, ma c’è comunque ottimismo all’interno del Cavallino Rampante. Charles Leclerc ha analizzato la sua prestazione ai microfoni di Sky Sport F1: “Non sono stato bravo questo weekend, ma sono contento di come ho guidato oggi. Ho dovuto recuperare quello che non ho fatto ieri ed è ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021)si è dovuto accontentare del sesto posto nel GP del Portogallo 2021, terza tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Portimao. Il monegasco, scattato dall’ottava casella sullo schieramento di partenza, ha recuperato un paio di piazze, ma il risultato non è certamente stato dei migliori. Il pilota della Ferrari ha chiuso alle spalle delle due Mercedes, delle due Red Bull e di Lando Norris. Piccolo passo indietro a livello prestazionale in terra lusitana rispetto a quanto si era visto a Imola un paio di settimane fa, ma c’è comunque ottimismo all’interno del Cavallino Rampante.ha analizzato la sua prestazione ai microfoni di Sky Sport F1: “Non sono stato bravo questo weekend, ma sono contento di come ho guidato oggi. Ho dovuto recuperare quello che non ho fatto ieri ed è ...

MARCO196913 : RT @deadlinex: Team radio post gara di @Charles_Leclerc. Versione completa disponibile su Youtube: - Fra_Lu77 : @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc Perdenti contenti come al solito - MARCO196913 : RT @GiulyDuchessa: #Binotto : Gestire le soft cruciale nei primi giri, Sainz lo sa fare. Leclerc è stato più a suo agio con le Medie. Dobb… - MARCO196913 : RT @berrageiz: #F1 #FUnoAT #PortugueseGP???? Non velocissima la sosta di Charles che monta le Hard. Il monegasco si accoda al compagni di sq… - infoitsalute : F1, Charles Leclerc: 'Colpa mia se non siamo quinti. Soffriamo vicino alla McLaren' -