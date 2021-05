F1, Carlos Sainz: “Abbiamo sbagliato tutto. La Ferrari era da top5” (Di domenica 2 maggio 2021) Carlos Sainz è uno dei principali delusi dell’odierno Gran Premio di Portogallo. Lo spagnolo, scattato dalla quinta casella, ha concluso solo undicesimo, addirittura fuori dalla zona punti. L’iberico della Ferrari è stato vittima di un autentico crollo nel finale e ha archiviato un risultato davvero al di sotto delle aspettative. Quali sono le sue sensazioni al termine del GP? Ecco quanto dichiarato al microfono di Mara Sangiorgio su Sky Sport F1. “La partenza è stata buona, tutto andava bene fino al giro 24, quando ho messo la media per provare a fare l’undercut su Norris. Però Abbiamo subito iniziato a soffrire di problemi legati al graining e mancava ancora una vita alla fine della gara. Ho spinto tantissimo per provare a sorpassare Lando, ma da lì in poi non c’è stato più niente da fare. Troppo ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021)è uno dei principali delusi dell’odierno Gran Premio di Portogallo. Lo spagnolo, scattato dalla quinta casella, ha concluso solo undicesimo, addirittura fuori dalla zona punti. L’iberico dellaè stato vittima di un autentico crollo nel finale e ha archiviato un risultato davvero al di sotto delle aspettative. Quali sono le sue sensazioni al termine del GP? Ecco quanto dichiarato al microfono di Mara Sangiorgio su Sky Sport F1. “La partenza è stata buona,andava bene fino al giro 24, quando ho messo la media per provare a fare l’undercut su Norris. Peròsubito iniziato a soffrire di problemi legati al graining e mancava ancora una vita alla fine della gara. Ho spinto tantissimo per provare a sorpassare Lando, ma da lì in poi non c’è stato più niente da fare. Troppo ...

SoyMotor : .@Carlossainz55 convence a Mattia Binotto - - sportli26181512 : F1, Sainz dopo il GP del Portogallo: 'Non è stata una buona gara': C'è grande delusione nelle parole di Carlos Sain… - SoniaSamoggia : RT @perchetendenza: 'Ferrari': Perché Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno chiuso il #PortugueseGP rispettivamente al sesto e all'undicesim… - megalomaxi92 : Arrivare a criticare Carlos Sainz per la gara di oggi è assolutamente inutile, oltre che ingiusto. Ha pagato a pre… - cardaci_luciano : #SkyMotori non pensate che carlos Sainz demorde facilmente quando la gara non va per il verso giusto? -