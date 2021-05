F.1, GP Portogallo - Vittoria di forza di Hamilton, Verstappen secondo (Di domenica 2 maggio 2021) Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Portogallo, terzo round del Mondiale di Formula 1 2021. Il sette volte campione del mondo conquista così la sua Vittoria numero 97 in carriera, mettendosi alle spalle il diretto rivale per il campionato - Max Verstappen - e il suo compagno di squadra, Valtteri Bottas. Le parole del vincitore. Ha prima subito un duro sorpasso di Verstappen, poi ha approfittato di una sbavatura del rivale per restituirgli il favore. Poco dopo si è sbarazzato con aggressività anche del compagno di squadra, facendolo sprofondare psicologicamente. Ancora una volta, Lewis Hamilton ha dimostrato di non volersi risparmiare: "A livello mentale, è stata una gara molto dura", ha ammesso l'inglese della Mercedes. "Sono partito bene, ma ho perso la posizione su Max e non ... Leggi su quattroruote (Di domenica 2 maggio 2021) Lewisha vinto il Gran Premio del, terzo round del Mondiale di Formula 1 2021. Il sette volte campione del mondo conquista così la suanumero 97 in carriera, mettendosi alle spalle il diretto rivale per il campionato - Max- e il suo compagno di squadra, Valtteri Bottas. Le parole del vincitore. Ha prima subito un duro sorpasso di, poi ha approfittato di una sbavatura del rivale per restituirgli il favore. Poco dopo si è sbarazzato con aggressività anche del compagno di squadra, facendolo sprofondare psicologicamente. Ancora una volta, Lewisha dimostrato di non volersi risparmiare: "A livello mentale, è stata una gara molto dura", ha ammesso l'inglese della Mercedes. "Sono partito bene, ma ho perso la posizione su Max e non ...

SkySportF1 : ?? 97^ VITTORIA IN F1 PER LEWIS HAMILTON ? ?? Leclerc 6°, 11° Sainz a Portimao I risultati ? - Formula1Co : GRAN PREMIO DEL PORTOGALLO: VITTORIA DI LEWIS HAMILTON - marcofeltracco : RT @SkySportF1: ?? 97^ VITTORIA IN F1 PER LEWIS HAMILTON ? ?? Leclerc 6°, 11° Sainz a Portimao I risultati ? - patbon1951 : RT @frabruno88: Penso che oggi sia bello essere sportivi. Da juventino, faccio i più sinceri complimenti a Lewis Hamilton per la vittoria n… - sportli26181512 : Formula 1, Mondiale 2021: le classifiche dopo il GP del Portogallo a Portimao: Con la seconda vittoria stagionale,… -