Ex terroristi arrestati in Francia, ministro della Giustizia transalpino: “Loro sono come gli jihadisti: avremmo lasciato gli autori del Bataclan a vivere 40 anni in Italia?” (Di domenica 2 maggio 2021) Gli anni di Piombo come la jihad. Il paragone è del ministro della Giustizia francese secondo il quale gli ex terroristi Italiani arrestati a Parigi, per i quali sta per essere avviata la procedura di estradizione, sarebbero come i terroristi islamici che hanno colpito la Francia. Eric Dupond-Moretti, lo ha detto intervenendo ai microfoni dell’emittente France Inter: “avremmo accettato che uno degli autori del Bataclan andasse a vivere 40 anni in Italia? – ha ribattuto il ministro ai suoi interlocutori – Questi hanno le mani sporche di sangue. Non ho remore”. L'articolo proviene da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) Glidi Piombola jihad. Il paragone è delfrancese secondo il quale gli exnia Parigi, per i quali sta per essere avviata la procedura di estradizione, sarebberoislamici che hanno colpito la. Eric Dupond-Moretti, lo ha detto intervenendo ai microfoni dell’emittente France Inter: “accettato che uno deglidelandasse a40in? – ha ribattuto ilai suoi interlocutori – Questi hanno le mani sporche di sangue. Non ho remore”. L'articolo proviene da ...

fattoquotidiano : TERRORISTI ROSSI ARRESTATI / IL RETROSCENA È stato l’ex ministro Alfonso Bonafede a far tirare fuori ai tecnici di… - poliziadistato : #28aprile Arrestati in Francia 7 ex terroristi italiani. Sono 5 uomini e 2 donne i latitanti fermati. Operazione co… - ilfoglio_it : Il sobrio comunicato di Draghi alla notizia dell'arresto in Francia (in accordo con l'Italia) di 7 ex terroristi ro… - DanielaColi2 : Il caso Fedez aiuta molto i media a non parlare più degli ex terroristi arrestati in Francia e di terrorismo. #Oblio - Scacciavillani : @gispedicato Sono quelli che difendono i terroristi arrestati in Francia. -