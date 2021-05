Etiopia: gruppi terroristici nel mirino del governo (Di domenica 2 maggio 2021) Nella giornata di sabato I maggio il Consiglio dei ministri in Etiopia ha inserito nella lista del terrore due gruppi terroristici che negli ultimi due anni hanno colpito diverse strutture pubbliche coinvolgendo anche i civili. Si tratta del Fronte di Liberazione Popolare del Tigray (TPLF) e dell’ Oromo Liberation Front – Shene (OLF-Shene). Già alla Leggi su periodicodaily (Di domenica 2 maggio 2021) Nella giornata di sabato I maggio il Consiglio dei ministri inha inserito nella lista del terrore dueche negli ultimi due anni hanno colpito diverse strutture pubbliche coinvolgendo anche i civili. Si tratta del Fronte di Liberazione Popolare del Tigray (TPLF) e dell’ Oromo Liberation Front – Shene (OLF-Shene). Già alla

CMadapple : Etiopia: gruppi terroristici nel mirino del governo - SeguiUltimaVoce : Le #violenze nel mondo non hanno tregua. Così la #morte e il dolore si espandono a macchia d’olio. Nel mese di marz… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Almeno 200 morti negli scontri tra gruppi etnici in Etiopia - vinierm : RT @Agenzia_Italia: Almeno 200 morti negli scontri tra gruppi etnici in Etiopia - Agenzia_Italia : Almeno 200 morti negli scontri tra gruppi etnici in Etiopia -