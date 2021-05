Estate 2021, il trend meteo climatico dei Centri Meteo Mondiali (Di domenica 2 maggio 2021) Meteo Estate 2021.Ci siamo occupati delle proiezioni Meteo climatiche stagionali riguardanti, chiaramente, l’ormai imminente Estate 2021. Nello specifico abbiamo analizzato sia l’ipotesi del modello europeo ECMWF (ritenuto il più preciso) sia quella del collega americano GFS. A questo punto è giunto il momento di stilare un primo bilancio, primo perché ovviamente potrebbero esserci variazioni importanti in corso d’opera. Non scordiamoci che si tratta pur sempre di proiezioni stagionali, non certo di previsioni. Ciò premesso sostanziale concordanza di vedute nell’indicare una zona di bassa pressione piuttosto imponente e persistente tra l’Europa nord-occidentale e settentrionale. Così come sembrano esserci pochi dubbi sulla possente struttura ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 2 maggio 2021).Ci siamo occupati delle proiezioniclimatiche stagionali riguardanti, chiaramente, l’ormai imminente. Nello specifico abbiamo analizzato sia l’ipotesi del modello europeo ECMWF (ritenuto il più preciso) sia quella del collega americano GFS. A questo punto è giunto il momento di stilare un primo bilancio, primo perché ovviamente potrebbero esserci variazioni importanti in corso d’opera. Non scordiamoci che si tratta pur sempre di proiezioni stagionali, non certo di previsioni. Ciò premesso sostanziale concordanza di vedute nell’indicare una zona di bassa pressione piuttosto imponente e persistente tra l’Europa nord-occidentale e settentrionale. Così come sembrano esserci pochi dubbi sulla possente struttura ...

