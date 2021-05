Eredivisie, Ajax-Emmen: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 2 maggio 2021) Oggi alle 14:30 Ajax-Emmen. L’Ajax è ormai campione d’Olanda, e se oggi punterà la vittoria sarà solo per consolidare il titolo. L’Emmen invece è in piena zona Playout, e con i passi falsi dei diretti concorrenti si trova costretto a vincere. L’Ajax ad un passo dal titolo L’Ajax ha disputato un’ottima stagione: mancano ancora 4 giornate alla fine del campionato, e sono esattamente 12 i punti di vantaggio sul PSV secondo. Il titolo è ormai loro, e se punteranno oggi alla vittoria sarà per consolidare tale vantaggio e affrontare con serenità il finale di stagione. Dopo l’eliminazione dalle coppe europee i ragazzi di Ten Hag hanno puntato tutto sul campionato, portando a casa diversi successi. 4 vittorie ed un pareggio nelle ultime 5, ed il discorso titolo ormai lascia spazio a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 maggio 2021) Oggi alle 14:30. L’è ormai campione d’Olanda, e se oggi punterà la vittoria sarà solo per consolidare il titolo. L’invece è in piena zona Playout, e con i passi falsi dei diretti concorrenti si trova costretto a vincere. L’ad un passo dal titolo L’ha disputato un’ottima stagione: mancano ancora 4 giornate alla fine del campionato, e sono esattamente 12 i punti di vantaggio sul PSV secondo. Il titolo è ormai loro, e se punteranno oggi alla vittoria sarà per consolidare tale vantaggio e affrontare con serenità il finale di stagione. Dopo l’eliminazione dalle coppe europee i ragazzi di Ten Hag hanno puntato tutto sul campionato, portando a casa diversi successi. 4 vittorie ed un pareggio nelle ultime 5, ed il discorso titolo ormai lascia spazio a ...

Mediagol : Ajax, Ten Hag sul rinnovo: 'Sono molto felice. Vogliamo alzare ulteriormente il livello' - Eurosport_IT : Ajax in stile reggae: ecco la maglia dedicata a Bob Marley ????? #Ajax | #Eredivisie - marcovarini : #Ajax e Bob...la storia continua. ???Mio pezzo per #DDD #eredivisie #Marley - GigiMarte1 : L'#Ajax vince per la 35ª #Eredivisie dopo la vittoria contro l'#AZ per 2-0 e lo fa davanti ai suoi tifosi -

Ultime Notizie dalla rete : Eredivisie Ajax Calcio in tv oggi: il programma del 2 maggio 2021 - Calciomagazine ...- SI SOLOCALCIO 13.00 Rangers - Celtic (Scottish Premier League) - SKY SPORT FOOTBALL Bordeaux - Rennes (Ligue 1) - DAZN 14.00 Valladolid - Betis (Liga) - DAZN 14.30 Ajax - Emmen (Eredivisie) - DAZN ...

Niente Tottenham, Ten Hag rinnova con l'Ajax fino al 2023 Erik Ten Hag, infatti, ha rinnovato fino al 2023 il contratto che lo lega all'Ajax. "Vogliamo ... In carica da dicembre 2017, Ten Hag ha conquistato con i Lancieri una Eredivisie (e una seconda potrebbe ...

Ajax-AZ 2-0 Sky Sport I pronostici di calcio di domenica 2 maggio I pronostici di domenica 2 maggio, in campo quasi tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Liga e Ligue 1.

Eredivisie, Ajax-Emmen: probabili formazioni e statistiche Probabili formazioni e statistiche di Ajax Emmen, match valido per la 31a giornata di Eredivisie con calcio d'inizio alle 14:30 ...

...- SI SOLOCALCIO 13.00 Rangers - Celtic (Scottish Premier League) - SKY SPORT FOOTBALL Bordeaux - Rennes (Ligue 1) - DAZN 14.00 Valladolid - Betis (Liga) - DAZN 14.30- Emmen () - DAZN ...Erik Ten Hag, infatti, ha rinnovato fino al 2023 il contratto che lo lega all'. "Vogliamo ... In carica da dicembre 2017, Ten Hag ha conquistato con i Lancieri una(e una seconda potrebbe ...I pronostici di domenica 2 maggio, in campo quasi tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Liga e Ligue 1.Probabili formazioni e statistiche di Ajax Emmen, match valido per la 31a giornata di Eredivisie con calcio d'inizio alle 14:30 ...