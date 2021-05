Era Addison Montgomery la rivale di Meredith in Grey’s Anatomy: oggi 54 anni, bionda e magrissima irriconoscibile [FOTO] (Di domenica 2 maggio 2021) Capelli rosso fuoco, sguardo intenso e una grinta straordinaria: Addison Montgomery era “la strega cattiva” di Grey’s Anatomy. E’ entrata a passo svelto ed elegante nella vita di Meredith portandole via, in un soffio, il suo dottor Stranamore. Il suo ingresso al Seattle Grace sconvolge gli equilibri e ridisegna i rapporti. Addison è una donna … L'articolo Era Addison Montgomery la rivale di Meredith in Grey’s Anatomy: oggi 54 anni, bionda e magrissima irriconoscibile FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 2 maggio 2021) Capelli rosso fuoco, sguardo intenso e una grinta straordinaria:era “la strega cattiva” di. E’ entrata a passo svelto ed elegante nella vita diportandole via, in un soffio, il suo dottor Stranamore. Il suo ingresso al Seattle Grace sconvolge gli equilibri e ridisegna i rapporti.è una donna … L'articolo Eraladiin54proviene da Velvet Gossip.

seattlequeers : e comunque derek non se la meritava per niente addison, altro che “non era quella giusta”. - dresslore : @SwiftlyAddi addison era - tubbosafe : @wndrhoran quando eu era fa de tiktoker simkkkkkk tinha da charli da dixie do nick da abby e da addison rae - alwaysraes : @whoisaddison famous era addison?? -