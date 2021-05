Enrico Letta: “Sono grato a Fedez, di cui condivido le parole molto forti. Ora ci aspettiamo tutti un chiarimento e le scuse dalla Rai” (Di domenica 2 maggio 2021) “Fedez? Ci aspettiamo tutti parole chiare dalla Rai, parole di scuse e di chiarimento. Io voglio ringraziare Fedez, perché il fatto che una persona come lui parli di questi temi con la forza con cui li ha affrontati lui rende possibile rompere quel tabù che in questo periodo purtroppo si è creato. E cioè sembra che non si possa parlare di temi inerenti ai diritti perché siamo in pandemia”. Così, ai microfoni de “Il caffè della domenica” (Radio24), il segretario del Pd, Enrico Letta, commenta l’intervento di Fedez al concerto del Primo Maggio e la sua denuncia di censura nei confronti di Rai Tre. E aggiunge: “Occuparsi di pandemia e di riaperture non vuol dire che non si debbano fare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) “? CichiareRai,die di. Io voglio ringraziare, perché il fatto che una persona come lui parli di questi temi con la forza con cui li ha affrontati lui rende possibile rompere quel tabù che in questo periodo purtroppo si è creato. E cioè sembra che non si possa parlare di temi inerenti ai diritti perché siamo in pandemia”. Così, ai microfoni de “Il caffè della domenica” (Radio24), il segretario del Pd,, commenta l’intervento dial concerto del Primo Maggio e la sua denuncia di censura nei confronti di Rai Tre. E aggiunge: “Occuparsi di pandemia e di riaperture non vuol dire che non si debbano fare ...

