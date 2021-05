Empoli Cosenza (probabili formazioni e Tv) (Di domenica 2 maggio 2021) Gara valida per la trentaseiesima giornata della Serie B 2020/2021. Parliamo di un crocevia importante per il destino di entrambe le squadre: i toscani per la promozione, i calabresi per la salvezza. Empoli Cosenza si giocherà martedì 4 maggio alle ore 14,00 presso lo stadio Carlo Castellani di Empoli. Come arrivano le squadre? L’Empoli ha perso contro l’Ascoli nell’ultimo turno di Serie B. Una sconfitta che ritarda la promozione dei toscani in massima serie, ma che non preoccupa più di tanto. Infatti agli azzurri basterebbero solamente tre punti contro i calabresi per ottenere la Serie A. Più preoccupante la prestazione offerta dagli uomini di Dionisi, forse stanchi dopo una stagione di altissimo livello. Il Cosenza invece ha vinto meritatamente contro un Pescara condannato ormai alla ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 2 maggio 2021) Gara valida per la trentaseiesima giornata della Serie B 2020/2021. Parliamo di un crocevia importante per il destino di entrambe le squadre: i toscani per la promozione, i calabresi per la salvezza.si giocherà martedì 4 maggio alle ore 14,00 presso lo stadio Carlo Castellani di. Come arrivano le squadre? L’ha perso contro l’Ascoli nell’ultimo turno di Serie B. Una sconfitta che ritarda la promozione dei toscani in massima serie, ma che non preoccupa più di tanto. Infatti agli azzurri basterebbero solamente tre punti contro i calabresi per ottenere la Serie A. Più preoccupante la prestazione offerta dagli uomini di Dionisi, forse stanchi dopo una stagione di altissimo livello. Ilinvece ha vinto meritatamente contro un Pescara condannato ormai alla ...

