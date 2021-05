Elezioni Coni, la Federazione Ciclistica vuole Norma Gimondi nella Giunta nazionale (Di domenica 2 maggio 2021) Nuova sfida per Norma Gimondi che, dopo esser stata diventata vicepresidente della Federazione Ciclistica Italiana, si giocherà le proprie chance anche al Coni. La figlia del campione sedrinese prenderà parte alle Elezioni per il rinnovo della Giunta nazionale del Comitato Olimpico in programma il prossimo 13 maggio con l’obiettivo di rappresentare il mondo delle due ruote e di portar avanti la volontà di portare una ventata di rinnovamento nello sport azzurro. “La mia candidatura è frutto della decisione del presidente Dagnoni e ne sono lusingata. Non rientrava nei miei piani e l’ho appresa con stupore e piacere. Anche io sono emozionata e spero di portare alto il cognome Gimondi ai vertici dello sport – – ha spiegato l’avvocatessa ... Leggi su bergamonews (Di domenica 2 maggio 2021) Nuova sfida perche, dopo esser stata diventata vicepresidente dellaItaliana, si giocherà le proprie chance anche al. La figlia del campione sedrinese prenderà parte alleper il rinnovo delladel Comitato Olimpico in programma il prossimo 13 maggio con l’obiettivo di rappresentare il mondo delle due ruote e di portar avanti la volontà di portare una ventata di rinnovamento nello sport azzurro. “La mia candidatura è frutto della decisione del presidente Dagnoni e ne sono lusingata. Non rientrava nei miei piani e l’ho appresa con stupore e piacere. Anche io sono emozionata e spero di portare alto il cognomeai vertici dello sport – – ha spiegato l’avvocatessa ...

