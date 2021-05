Elden Ring | spunta una nuova clip del gioco e un possibile periodo di lancio?

(Di domenica 2 maggio 2021)continua a non mostrarsi ufficialmente da nessuna parte: sono ormai passati due anni dal suo originale reveal, ma From Software continua a mantenere un impenetrabile silenzio stampa. Fino ad oggi, solo leak e rumor sono stati la base delle notizie sue, anche oggi, non possiamo far altro che riportare proprio quelle. Da qualche ora, ha iniziato a circolare in rete una brevissimavideo, della durata di sei secondi, apparentemente legata al titolo From. La, pubblicata originalmente sul 4Chan, è stata condivisa ovunque in tempo record e riporta lo stesso watermark Bandai Namco di un vecchio video leak di, trapelato nel mese di marzo. Leggi altro...

C'è tanta attesa per, prossimo titolo di FromSoftware, annunciato per la prima volta all'E3 2019. Solo due mesi fa c'era stato un importante leak per il titolo che aveva mostrato trailer ancora confidenziali, ...Un nuovo, breve video leak diè trapelato in rete, nella stessa giornata in cui Kadokawa, la proprietaria di From Software, ha definito i limiti temporali entro cui si aspetta che il gioco sia pronto per il lancio. Il ...Elden Ring è ormai diventato il gioco dei rumor per eccellenza. Una nuova clip di sei secondi è infatti trapelata online nelle scorse ore e mostra, in maniera non proprio chiara, alcuni piccoli scampo ...Un video leak di Elden Ring è trapelato in rete e Kadokawa, la proprietaria di From Software, ha definito i limiti temporali in cui uscirà.