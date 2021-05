Edoardo Vianello ricorda la figlia Susanna | avuta da Wilma Goich | a Domenica Live

(Di domenica 2 maggio 2021) Momenti di commozione aper, il cantante insieme alla moglie Elfrida, ha parlato della, stroncata un anno fa da un terribile tumore. L’artista ha portato con sé un video inedito della, perrla e parlarne pubblicamente un anno dopo la morte.parla della morte dellaNella puntata precedente areera stata la mamma,. “Piango come tutti, è normale, ma ho dei momenti in cui rido” aveva detto. “Ci incontriamo al cimitero, chiacchieriamo e ridiamo come se lei partecipasse alla conversazione” aveva ...

Edoardo Vianello, accompagnato dalla moglie Elfrida, racconta il dolore per la perdita della figlia Susanna, nata dal matrimonio con Wilma Goich: 'Wilma è stata fortissima, io non sarei stato ...' Nella puntata precedente a ricordare Susanna era stata la mamma, Wilma Goich. "Piango come tutti, è normale, ma ho dei momenti in cui rido" aveva detto. "Ci incontriamo al cimitero, chiacchieriamo e r ..."