E dopo 24 ore di preghiere San Gennaro fa il "miracolo": il sangue si scioglie. Gioia a Napoli (Di domenica 2 maggio 2021) Alle 17 e 12 minuti si è rinnovato il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro, patrono della città di Napoli. Alla folla riunita al duomo da questa mattina è stata mostrata l’ampolla... Leggi su feedpress.me (Di domenica 2 maggio 2021) Alle 17 e 12 minuti si è rinnovato il prodigio della liquefazione deldi San, patrono della città di. Alla folla riunita al duomo da questa mattina è stata mostrata l’ampolla...

SeaWatchItaly : ?? Sesto salvataggio della #SeaWatch4 in 72 ore. Abbiamo soccorso 51 persone su una barca di legno con doppio ponte.… - lorepregliasco : Dopo le ore della SuperLega, oggi è un altro giorno in cui non si parla di COVID. Piccoli segni di speranza ?? #Fedez - Eurosport_IT : MATTEOOOOOOOOO ?????? Dopo due ore e mezza di lotta, Berrettini demolisce al tie-break del terzo set (7-0) Karatsev c… - tokyovantae : eccomi qui dopo sette ore di assenza torno con un video taejin senza contesto quest’imbecille oggi ha fatto grandis… - MazziottaFabio : Caltanissetta, muore per un malore 48 ore dopo il vaccino: sequestrata la salma -