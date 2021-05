Draghi, Lega, ddl Zan: il male non è fare politica al Primo Maggio ma i partiti che controllano la Rai (Di domenica 2 maggio 2021) Le domande giuste e le domande sbagliate, a prima vista, sembrano sempre più o meno la stessa cosa. La differenza è che le domande sbagliate di solito vengono poste per non ottenere risposte, ma per aumentare la polvere e la schiuma e inevitabilmente per ottenere più coinvolgimento. Più dibattito confuso, più viralità, più clic, più introiti pubblicitari e più popolarità. Le domande sbagliate sono quelle che oggi si attorciglieranno su Fedez, come in una guerra tra galli in cui si chiede di parteggiare per il cantante o per Salvini, con Fedez o con la Rai, e infatti già scivolano le battute sulla Lamborghini, sui soldi, perfino sulla pubblicità visibile del marchio del suo cappellino. Le domande giuste, invece, sarebbero da porre alla politica tutta, a destra e a sinistra, su un sistema che ottunde, ammortizza, diluisce tutto quello che deve passare in televisione, ... Leggi su tpi (Di domenica 2 maggio 2021) Le domande giuste e le domande sbagliate, a prima vista, sembrano sempre più o meno la stessa cosa. La differenza è che le domande sbagliate di solito vengono poste per non ottenere risposte, ma per aumentare la polvere e la schiuma e inevitabilmente per ottenere più coinvolgimento. Più dibattito confuso, più viralità, più clic, più introiti pubblicitari e più popolarità. Le domande sbagliate sono quelle che oggi si attorciglieranno su Fedez, come in una guerra tra galli in cui si chiede di parteggiare per il cantante o per Salvini, con Fedez o con la Rai, e infatti già scivolano le battute sulla Lamborghini, sui soldi, perfino sulla pubblicità visibile del marchio del suo cappellino. Le domande giuste, invece, sarebbero da porre allatutta, a destra e a sinistra, su un sistema che ottunde, ammortizza, diluisce tutto quello che deve passare in televisione, ...

Adnkronos : #Fedez al #concertone, appello a Draghi e attacco alla Lega - StefanoFeltri : La campagna elettorale di Claudio Durigon sostenuta da un professionista in contatto con il clan di Latina, ora acc… - borghi_claudio : Non c'è 'voluto Draghi'. C'è voluta la forza di un partito come la Lega al governo e di 100mila firme in due giorni… - satireggiando : RT @CremaschiG: Non sono fan di #Fedez ma lo ringrazio per render pubblico che funzionari #RAI chiedono censura per “adeguarsi al sistema”… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Sondaggi, Draghi: -4 punti in un mese. Quasi tutti i leader di partito in calo, Conte compreso (ma resta primo). Il Pd… -