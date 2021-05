Dora Maar | l’eccezionale artista vissuta all’ombra dell’amore di Picasso

(Di domenica 2 maggio 2021) Ricordata esclusivamente per la sua travolgente storia d’amore con uno degli artisti più importanti del XX secolo, è stata considerata a lungo solo la musa e l’amante. Lei, la cui unica colpa era quella di aver amato l’uomo sbagliato, è diventata prigioniera di tutti quanti i cliché. Un destino, il suo, che si è perpetuato anche dopo la sua morte. Fino a oggi. Perché sono poche le persone che possono vantare di conoscere il lavoro die comunque non saranno mai tante quante quelle che conoscono e apprezzano il lavoro di Pablo. Ed è forse per quello che conoscono lei, per quel dipinto a olio su tela realizzato nel 1937 scomposto e spigoloso che mette in ritratto la personalità della donna, o la annienta. Maera solo la sua amante e la sua musa temporanea, come del resto lo erano tutte le donne con ...

agustin_gut : RT @Petra71301259: @GerardBigPlus1 @albertopetro2 @AnnaMar90949897 @Titas37 @marialves53 @agustin_gut @migliaccio31 @rebeccaabdu @Rebeka807… - cmont4560 : RT @Petra71301259: @GerardBigPlus1 @albertopetro2 @AnnaMar90949897 @Titas37 @marialves53 @agustin_gut @migliaccio31 @rebeccaabdu @Rebeka807… - IMsurfing2u : RT @albertopetro2: @marialves53 @GerardBigPlus1 @angela3nipoti1 @migliaccio31 @erminiopasquat1 @BrindusaB1 @lagatta4739 @karmendida @scasta… - cristob45 : RT @Petra71301259: @GerardBigPlus1 @albertopetro2 @AnnaMar90949897 @Titas37 @marialves53 @agustin_gut @migliaccio31 @rebeccaabdu @Rebeka807… - ritamay1 : RT @Petra71301259: @GerardBigPlus1 @albertopetro2 @AnnaMar90949897 @Titas37 @marialves53 @agustin_gut @migliaccio31 @rebeccaabdu @Rebeka807… -

Ultime Notizie dalla rete : Dora Maar

DiLei

... dal Ritratto didi Pablo Picasso , al Ritratto di Jeanne Hébuterne di Amedeo Modigliani , da Woman with a book di Fernand Léger alle donne polinesiane immortalate da Paul Gauguin , come ...... Lee Krasner (27 ottobre 1908 " 19 giugno 1984), Maria Lai (27 settembre 1919 " 16 aprile 2013), Maria Lassing (8 settembre 1919 " 6 maggio 2014),(22 novembre 1907 " 16 luglio 1997), Agnes ...«I ritratti femminili di Picasso sono come un diario della sua vita e del suo amore». Sotheby’s mette in vendita un ritratto di Françoise Gilot con una stima di $14-18 milioni ...Il “Bosco delle artiste” nasce a Torino, in via Modane, nel giardino “Fergat” davanti alla sede della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, centro per l’arte contemporanea. Il nuovo bosco urbano è uno d ...