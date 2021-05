Dopo anni torna il totocalcio! Cambiano le regole | ecco le novità

dariofrance : Il #Colosseo tornerà ad avere la sua arena. Dopo anni di studi è stato proclamato il progetto vincitore. Sarà rever… - ale_dibattista : Molti politici stamattina hanno deciso di scagliarsi contro la censura dopo il caso #Fedez-RAI di ieri. Bene, tutta… - CB_Ignoranza : Anni di Schelotto, Kuzmanovic, Jonathan, Gabigol. Anni fuori dalla Champions, di figuracce in Europa League contro… - andreaferraro : RT @PresMoratti: C A M P I O N I D’ I T A L I A Dopo 11 anni di sofferenza abbiamo coronato un cazzo di sogno Si sta bene .. si st… - Piolass83 : RT @massimozampini: Dopo dieci anni di medioevo, tornano i complimenti a chi vince il campionato. Bentornata civiltà! -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo anni

la Repubblica

Perfino la matematica dice che sì, è nostro, è il diciannovesimo, undici, cavolo quanto abbiamo aspettato. E ora? Come festeggiamo? Perché è vero che questo non è il primo scudetto ...Marcelo Brozovic 8,5: Il regista dell'Inter, colui che fa girare tutta la squadra anche quest'anno ha fatto il suo lavoro ma è stato ripagato con la conquista dello scudettoduri e di ...Come fare con San Siro chiuso, con le feste proibite, con le piazze off limits per i divieti di assembramento? Sei idee per il diciannovesimo titolo nerazzurro ...Nove anni dopo finisce la dittatura sportiva chiamata Juventus. L’Inter è campione d’Italia per la diciannovesima volta ...