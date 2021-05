Donnarumma, tensione a Milanello coi tifosi: "Firma il rinnovo o salta la Juventus" (Di domenica 2 maggio 2021) Ormai è un tormentone di ogni fine stagione: cosa farà Gigio Donnarumma? Andra via dal Milan? Indosserà la maglia della Juventus? A tenere banco è in questi giorni il rinnovo di contratto del portiere ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 2 maggio 2021) Ormai è un tormentone di ogni fine stagione: cosa farà Gigio? Andra via dal Milan? Indosserà la maglia della? A tenere banco è in questi giorni ildi contratto del portiere ...

infoitsport : Milan, tensione a Milanello: gli ultras contro Donnarumma, out contro la Juventus? - Profilo3Marco : RT @ilgiornale: Tensione alle stelle fuori da Milanello con la tifoseria organizzata rossonera che ha voluto un incontro con Donnarumma per… - Profilo3Marco : RT @fanpage: Faccia a faccia tra i tifosi rossoneri e Gianluigi Donnarumma. - Fantacalcio : Tensione in casa #Milan per il confronto acceso tra #Donnarumma e alcuni ultras - Filo2385Filippo : RT @ilgiornale: Tensione alle stelle fuori da Milanello con la tifoseria organizzata rossonera che ha voluto un incontro con Donnarumma per… -