Donnarumma incontra gli ultrà del Milan. Pistocchi: “Episodio grave non accettabile” (Di domenica 2 maggio 2021) Maurizio Pistocchi commenta l’incontro tra Gigio Donnarumma e gli ultrà del Milan attraverso twitter. Il giornalista prende spunto da un articolo del Corriere della Sera che descrive come sono andati i fatti. Secondo quanto scrive il quotidiano una delegazione della Curva Sud si è recata a Milanello per incitare la squadra in lotta per la Champions. Poi c’è stato anche un incontro con il portiere. “Pur restio ad affrontare il gruppo di ultrà, il giocatore si è sottoposto al confronto. I tifosi gli avrebbero chiesto chiarezza e, in caso di mancato rinnovo la prossima settimana, di evitare di giocare il prossimo week end con la Juventus“. Secondo Pistocchi quella degli ultrà a Donnarumma è una “vera e propria intimidazione, che non può ... Leggi su napolipiu (Di domenica 2 maggio 2021) Mauriziocommenta l’incontro tra Gigioe glidelattraverso twitter. Il giornalista prende spunto da un articolo del Corriere della Sera che descrive come sono andati i fatti. Secondo quanto scrive il quotidiano una delegazione della Curva Sud si è recata aello per incitare la squadra in lotta per la Champions. Poi c’è stato anche un incontro con il portiere. “Pur restio ad affrontare il gruppo di, il giocatore si è sottoposto al confronto. I tifosi gli avrebbero chiesto chiarezza e, in caso di mancato rinnovo la prossima settimana, di evitare di giocare il prossimo week end con la Juventus“. Secondoquella degliè una “vera e propria intimidazione, che non può ...

