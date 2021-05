Donnarumma faccia a faccia con gli ultrà a Milanello: "O rinnovi o con la Juve...". Ultimatum clamoroso (Di domenica 2 maggio 2021) Il caso Gigio Donnarumma scoppia definitivamente alla vigilia di Juventus-Milan, derby Champions tra le squadre che si contendono il portierone della Nazionale. La telenovela è nota: Donnarumma, capitano del Milan, da mesi è in trattativa col club per il rinnovo di contratto. Si parla di una offerta di 8 milioni a stagione rifiutata, con l'agente Mino Raiola che punterebbe a 12 milioni. L'alternativa? Il passaggio proprio alla Juve, a costo zero. Un "tradimento", per gli ultras rossoneri, che prima della gara vinta sabato sera a San Siro contro il Benevento hanno preteso un "confronto" con il portiere 21enne, nella scomodissima posizione di essere "arbitro" tra Milan e Juve nella corsa alla Champions che potrebbe decidere anche il suo futuro. Secondo quanto riferito da Sky Sport, una ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) Il caso Gigioscoppia definitivamente alla vigilia dintus-Milan, derby Champions tra le squadre che si contendono il portierone della Nazionale. La telenovela è nota:, capitano del Milan, da mesi è in trattativa col club per il rinnovo di contratto. Si parla di una offerta di 8 milioni a stagione rifiutata, con l'agente Mino Raiola che punterebbe a 12 milioni. L'alternativa? Il passaggio proprio alla, a costo zero. Un "tradimento", per gli ultras rossoneri, che prima della gara vinta sabato sera a San Siro contro il Benevento hanno preteso un "confronto" con il portiere 21enne, nella scomodissima posizione di essere "arbitro" tra Milan enella corsa alla Champions che potrebbe decidere anche il suo futuro. Secondo quanto riferito da Sky Sport, una ...

