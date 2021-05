Don Sturzo | Flaiano e il Pnrr Il commento di Celotto

(Di domenica 2 maggio 2021) “L’eccesso di leggi e la loro scarsa chiarezza ostacolano la vita dei cittadini e frenano le iniziative economiche. La semplificazione della legislazione e? intervento riformatore essenziale per favorire la crescita del Paese e supporta trasversalmente tutte e sei le missioni del”. Siamo a pagina 64 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza () approvato questa settimana dal Consiglio dei ministri. Da cittadini, siamo tutti consapevoli di quanto abbiamo bisogno di semplificazione della legislazione e della burocrazia, eppure questa frase è praticamente identica con quella contenuta nell’“Appello ai liberi e ai forti” del 1919. Don, allora come ora, chiedeva: “Vogliamo la riforma della burocrazia e degli ordinamenti giudiziari e la semplificazione della legislazione”. Dal 1919 sono state tentate decine di riforme della ...

saldi_di : @PicodaMirandola @lameduck1960 Davvero un pensiero onorevole, ma forse Don Sturzo e Moro non avrebbero detto lo ste… - attilascuola : RT @GiuseppePalma78: Giulio #Andreotti, più di vent'anni fa, citava don Luigi #Sturzo: 'L'ABUSO DELL'AUTORITÀ ARRIVA A MAGGIORI ECCESSI CHE… - comunevenezia : #BoscoCarpenedo ???? Anche questo sabato e domenica accesso gratis al Bosco di Carpenedo dalle 10 alle 18 ??Ci si… - GabrieleGrifasi : RT @GiuseppePalma78: Giulio #Andreotti, più di vent'anni fa, citava don Luigi #Sturzo: 'L'ABUSO DELL'AUTORITÀ ARRIVA A MAGGIORI ECCESSI CHE… - NecmiGucl : RT @patriGiancotti: 'Chi ha fede muove le montagne, chi ha fede fa proseliti, chi ha fede vince le battaglie' (Don Luigi Sturzo) ?? mie '… -

Ultime Notizie dalla rete : Don Sturzo

Vatican News

Nella sede di Biver Banca sarà concentrata l'attività vaccinale finora eseguita nel Dipartimento di Prevenzione di ASL Biella in viaLuigi, nel Centro Incontro Anziani di via Lorenzo ...Nei locali della sede di Biver Banca sarà concentrata l'attività vaccinale finora eseguita nel Dipartimento di Prevenzione di ASL Biella in viaLuigi, nel Centro Incontro Anziani di via ...Primo Maggio del tutto speciale a Tropea dove in questi giorni si ricorda la figura di don Francesco Mottola, “Poeta della carità e della contemplazione”, sacerdote illuminato, giornalista e direttore ...Lunedì 3 maggio in piazza Università a Catania, alle ore 16.00, manifestazione degli operatori dei mercatini rionali, diverse le organizzazioni promotrici.