Don Matteo nuova stagione | arriva il nome bomba nel cast | chi è

Leggi su cityroma

(Di lunedì 3 maggio 2021)no le prime indiscrezionisulladi Don13. Previsto anche il ritorno di un personaggio storico e amatissimo. Don13, spuntano le prime indiscrezioni Ladi Don13 non è ancora partita ma ha già sollevato tantissima curiosità. A catturare l’attenzione dei milioni di telespettatori, già in attesa trepidante per il via allaè l’indiscrezione che già fa sognare i fans. Si vocifera infatti che nella prossimaun nuovo ingresso potrebbe ricomporre una triade amatissima dal pubblico della fiction di Rai 1. BubinoBlog ha lanciato una notizia clamorosa, pare infatti che Flavio Insinna ritornerà in ...