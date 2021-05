Domenica Live, anticipazioni: cosa accadrà nella puntata del 2 maggio? (Di domenica 2 maggio 2021) Come accade ogni settimana, nel corso dell'ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5, Barbara d'Urso ha concesso qualche anticipazione riguardo la nuova puntata di Domenica Live. La conduttrice di casa Mediaset infatti è solita anticipare qualcosa ai suoi affezionati telespettatori e questa settimana lo ha fatto in chiusura della puntata del suo programma pomeridiano andata in onda il 30 aprile. La puntata di Domenica Live andrà in onda oggi, Domenica 2 maggio 2021, su Canale 5 a partire dalle ore 14.30 circa. Se siete curiosi di scoprire qualcosa in più sui vostri vip preferite e volete essere aggiornati sugli ultimi fatti di attualità e cronaca, vi suggeriamo di non perdervi questo ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 2 maggio 2021) Come accade ogni settimana, nel corso dell'ultimasettimanale di Pomeriggio 5, Barbara d'Urso ha concesso qualche anticipazione riguardo la nuovadi. La conduttrice di casa Mediaset infatti è solita anticipare qualai suoi affezionati telespettatori e questa settimana lo ha fatto in chiusura delladel suo programma pomeridiano andata in onda il 30 aprile. Ladiandrà in onda oggi,2021, su Canale 5 a partire dalle ore 14.30 circa. Se siete curiosi di scoprire qualin più sui vostri vip preferite e volete essere aggiornati sugli ultimi fatti di attualità e cronaca, vi suggeriamo di non perdervi questo ...

Inter : ?? | DOMANI I ragazzi di mister Conte tornano subito in campo ???? #InterVerona live e in esclusiva su @DAZN_IT dom… - GCDileo : Sveglia è domenica. Phil Collins - In The Air Tonight LIVE HD - Beeb0720 : @1Marzia2 E poi tu vuoi dare della limitata a me? Torna a guardare domenica live con Barbara d’Urso con il tuo bel cervello spento - telepajin : Buongiorno buona domenica oggi manifestiamo una live di qualcuno - zazoomblog : Alessandro Cavallo a Domenica Live prima di Amici: l’avete notato? - #Alessandro #Cavallo #Domenica #prima -