Domenica In, il dramma di Al Bano causato dal coronavirus

Il cantautore italiano Al Bano, ospite di Mara Venier a Domenica In, ha confidato di aver perso tre familiari in un mese a causa del Covid.

