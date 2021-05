DOMENICA IN | DOMENICA LIVE E DA NOI A RUOTA LIBERA | TUTTI GLI OSPITI DEL 2 MAGGIO 2021

(Di domenica 2 maggio 2021) Si rinnova l’appuntamento con Mara Venier, Barbara d’Urso e Francesca Fialdini.glie le anticipazioni del menù festivo di Rai1 e Canale 5 e degli amatissimi talk-show, daIn apassando per Da Noi aIn con Mara Venier, dalle 14:00 su Rai1In apertura di “In” Mara Venier avrà il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri per fare il punto sulle nuove riaperture e sulla variante indiana. Nella puntata di, sempre in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma dalle 14, la cantante Alessandra Amoroso sarà in studio per presentare i suoi ...

DIRETTA MANCHESTER UNITED LIVERPOOL: CHE PARTITA! Manchester United Liverpool , in diretta dallo stadio di Old Trafford alle ore 17.30 italiane (le 16.30 locali) di oggi pomeriggio,2 maggio 2021, per la trentaquattresima giornata di Premier League , di cui costituisce in assoluto la sfida più sentita. La diretta di Manchester United Liverpool infatti può essere ...Due anni meravigliosi a Milano: un secondo posto a un punto dalla Juventus e una finale di Europa League al primo anno e un tricolore che se non sarà vinto oggi,2 maggio, potrà essere ...Imma Battaglia ospite a Domenica in: spazio al racconto della sua vita dagli anni dell’Università alla sua ‘discesa in campo’. Imma Battaglia è una delle ospiti della nuova puntata di Domenica in, il ...Si parlerà del mondo del lavoro messo a dura prova dalla pandemia durante la puntata di Mezz'ora in più in onda domenica 2 maggio alle 14,30 al quale poi seguirà Mezz'ora in più-Il Mondo alle ...