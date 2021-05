Doccia fredda al 94’ per il Calcio Napoli. Col Cagliari è solo 1-1 al Maradona (Di domenica 2 maggio 2021) Al vantaggio di Osimhen risponde Nandez a due minuti dalla fine. Troppe le occasioni sprecate per il raddoppio e Calcio Napoli punito. Dubbi su un gol annullato ad Osimhen. In una giornata calcistica caratterizzata dalla mancanza di sfide dirette per la volata Champions, il Calcio Napoli incontra al Maradona una delle squadre più in Leggi su 2anews (Di domenica 2 maggio 2021) Al vantaggio di Osimhen risponde Nandez a due minuti dalla fine. Troppe le occasioni sprecate per il raddoppio epunito. Dubbi su un gol annullato ad Osimhen. In una giornata calcistica caratterizzata dalla mancanza di sfide dirette per la volata Champions, ilincontra aluna delle squadre più in

Ultime Notizie dalla rete : Doccia fredda Diretta/ Matelica Imolese (risultato finale 3 - 0) streaming: la chiude Volpicelli A sbloccare il match fu Torrasi a inizio ripresa, praticamente una doccia fredda per la squadra ospite di ritorno in campo dopo l'intervallo. Nel finale Piovanello rese il risultato più rotondo ...

Olimpiadi di Tokyo, doccia fredda per Schwazer: arriva il no di Wada e World Athletics Alto Adige Doccia gelata Il Cagliari ci crede e nei minuti finali Meret fa un miracolo su Pavoletti incredibile. Il finale è indiavolato. Arriva anche il pareggio. Palla lunga per Nandez che supera Hysaj e batte Meret. Una ...

La Fermana chiude con una bruttissima figura: Legnago vittoria-beffa SERIE C - Veneti vittoriosi 3-1 salvi fino al 92', poi il gol del Ravenna: sarà playout Serie C dalle mille emozioni. Quelle che non ha concesso la Fermana. A Legnago i canarini sono si sono ...

Il Cagliari ci crede e nei minuti finali Meret fa un miracolo su Pavoletti incredibile. Il finale è indiavolato. Arriva anche il pareggio. Palla lunga per Nandez che supera Hysaj e batte Meret.