Dl imprese: ipotesi una tantum 2.400 euro per lavoratori spettacolo e stagionali turismo (Di domenica 2 maggio 2021) Tra giovedì e venerdì dovrebbe essere convocato il Consiglio dei ministri proprio sul decreto imprese. Un nuovo pacchetto di aiuti di circa 38 miliardi sui 40 dell'ultimo scostamento di bilancio Leggi su rainews (Di domenica 2 maggio 2021) Tra giovedì e venerdì dovrebbe essere convocato il Consiglio dei ministri proprio sul decreto. Un nuovo pacchetto di aiuti di circa 38 miliardi sui 40 dell'ultimo scostamento di bilancio

Eh__tweet : @turbobuonista @Keynesblog @PoliticaPerJedi @martafana Quindi la prima ipotesi. Non voglio generalizzare, ma in un… - Borderline_24 : Covid, in arrivo il #Decreto Imprese: rinvio delle cartelle esattoriali tra le ipotesi - Massimi47715989 : Fisco: Mef, lo stop delle cartelle prorogato al 31 maggio - Politica - ANSA - cappelIaiomatto : Proroga al 31 maggio 2021 della sospensione delle attività di riscossione e della notifica delle cartelle. Il Minis… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Proroga al 31 maggio 2021 della sospensione delle attività di riscossione e della notifica delle… -