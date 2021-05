Disaster Girl, la bambina del famoso meme (che oggi ha 21 anni) ha venduto la proprietà della foto per quasi 500mila dollari (Di domenica 2 maggio 2021) Zoë Roth, la bambina del meme virale “Disaster Girl”, che la rappresenta con un sorrisino quasi soddisfatto mentre sullo sfondo va a fuoco un’abitazione, ha incassato $473.000 (393.512 euro) vendendo all’asta la fotografia originale. La protagonista dello scatto per lungo tempo tra le più “memate” del social, oggi 21enne, ha venduto giovedì come token non fungibile (NFT), un certificato di proprietà digitale della foto che è stata scattata nel lontano 2005. Non essersi mai imbattuti in un fotomontaggio che utilizza proprio quell’immagine è praticamente impossibile. All’epoca, quando Zoë aveva appena 5 anni, suo padre Dave Roth la portò a vedere un’ustione controllata – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) Zoë Roth, ladelvirale “”, che la rappresenta con un sorrisinosoddisfatto mentre sullo sfondo va a fuoco un’abitazione, ha incassato $473.000 (393.512 euro) vendendo all’asta lagrafia originale. La protagonista dello scatto per lungo tempo tra le più “memate” del social,21enne, hagiovedì come token non fungibile (NFT), un certificato didigitaleche è stata scattata nel lontano 2005. Non essersi mai imbattuti in unmontaggio che utilizza proprio quell’immagine è praticamente impossibile. All’epoca, quando Zoë aveva appena 5, suo padre Dave Roth la portò a vedere un’ustione controllata – ...

