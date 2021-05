Disabilità in Lombardia, Locatelli: oltre 3,2 milioni per percorsi di vita indipendente (Di domenica 2 maggio 2021) La Giunta della Regione Lombardia ha approvato la delibera di riparto dei fondi aggiuntivi nazionali per la disabilita’ nell’emergenza Covid. Si tratta di 3.280.000 euro per ampliare la platea delle persone con Disabilità che vogliono realizzare un progetto di vita indipendente”. Lo rende noto Alessandra Locatelli, assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità. Ambiti territoriali “È un importante contributo – sottolinea – destinato ad ulteriori 41 ambiti territoriali. Questi, peraltro, si vanno ad aggiungere ai 25 già attivi. Lo scopo è infatti quello di incentivare le persone con disabilita’ grave ad intraprendere una scelta di vita indipendente. L’obiettivo è infatti quello di mettere al centro delle ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 2 maggio 2021) La Giunta della Regioneha approvato la delibera di riparto dei fondi aggiuntivi nazionali per la disabilita’ nell’emergenza Covid. Si tratta di 3.280.000 euro per ampliare la platea delle persone conche vogliono realizzare un progetto di”. Lo rende noto Alessandra, assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale,e Pari opportunità. Ambiti territoriali “È un importante contributo – sottolinea – destinato ad ulteriori 41 ambiti territoriali. Questi, peraltro, si vanno ad aggiungere ai 25 già attivi. Lo scopo è infatti quello di incentivare le persone con disabilita’ grave ad intraprendere una scelta di. L’obiettivo è infatti quello di mettere al centro delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Disabilità Lombardia Pazienti fragili, disabili e caregiver: attenzione alle false dichiarazioni QUI LA PAGINA DEDICATA DI REGIONE LOMBARDIA Chi può chiedere il vaccino? Persone con elevata fragilità ( le categorie vanno richieste al proprio medico curante) e quanti hanno disabilità grave ...

Besana: "Assisto mio marito malato tetraplegico ma non mi fanno il vaccino" Lo scorso 9 aprile Regione Lombardia ha aperto le prenotazioni per i soggetti fragili o con disabilità grave. "Le prenotazioni erano aperte ma i database non erano aggiornati " ha raccontato Sabrina "...

