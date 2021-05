DIRETTA MotoGP, GP Spagna LIVE: doppietta Ducati! Miller davanti a Bagnaia, primo nel Mondiale! (Di domenica 2 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DEL GP DI PORTOGALLO DALLE 16.00 doppietta DUCATIIIIIIIIIIII!!! PAZZESCOOOOOOOO!!! Vince l’australiano Jack Miller davanti a Francesco Bagnaia, che è il nuovo LEADER DEL Mondiale! -1 ULTIMO GIRO! Sempre un secondo tra Miller e Bagnaia. Forse il piemontese ha capito che va benissimo così. La Ducati non vince a Jerez dal 2006, quando ci riuscì Loris Capirossi. -2 Bagnaia a 1? da Miller. Fossimo al suo posto, non ci prenderemmo rischi. -2 Precipita ancora Quartararo, sorpassato da OLIVEira e Bradl. E’ 13°. -3 Ora Bagnaia ha preso un secondo di vantaggio su ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA DI F1 DEL GP DI PORTOGALLO DALLE 16.00DUCATIIIIIIIIIIII!!! PAZZESCOOOOOOOO!!! Vince l’australiano Jacka Francesco, che è il nuovo LEADER DEL-1 ULTIMO GIRO! Sempre un secondo tra. Forse il piemontese ha capito che va benissimo così. La Ducati non vince a Jerez dal 2006, quando ci riuscì Loris Capirossi. -2a 1? da. Fossimo al suo posto, non ci prenderemmo rischi. -2 Precipita ancora Quartararo, sorpassato da Oira e Bradl. E’ 13°. -3 Oraha preso un secondo di vantaggio su ...

