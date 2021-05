DIRETTA F1, GP Portogallo LIVE: Mercedes cerca il secondo acuto del 2021. Occhi puntati sulla Ferrari (Di domenica 2 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.36 Stirling Moss è l’unico uomo in grado di primeggiare su due piste diverse, ovvero i circuiti cittadini “Boavista” di Oporto (1958) e “Monsanto” di Lisbona (1959). 15.34 Sono due i piloti capaci di vincere con due team diversi. Si tratta di Stirling Moss (Vanwall 1958, Cooper 1959) e Nigel Mansell (Williams 1986 e 1992, Ferrari 1990). 15.30 Fra i piloti in attività, sono già saliti sul podio in terra lusitana Lewis Hamilton, Valtteri Bottas e Max Verstappen, rispettivamente primo, secondo e terzo nel 2020. 15.26 Sul fronte dei podi, la graduatoria è guidata da Alain Prost, che nel corso della sua carriera è stato capace di classificarsi nella top-three per 7 volte. Oltre ai suoi tre successi (1984, 1987, 1988), il francese si è classificato tre volte ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.36 Stirling Moss è l’unico uomo in grado di primeggiare su due piste diverse, ovvero i circuiti cittadini “Boavista” di Oporto (1958) e “Monsanto” di Lisbona (1959). 15.34 Sono due i piloti capaci di vincere con due team diversi. Si tratta di Stirling Moss (Vanwall 1958, Cooper 1959) e Nigel Mansell (Williams 1986 e 1992,1990). 15.30 Fra i piloti in attività, sono già saliti sul podio in terra lusitana Lewis Hamilton, Valtteri Bottas e Max Verstappen, rispettivamente primo,e terzo nel 2020. 15.26 Sul fronte dei podi, la graduatoria è guidata da Alain Prost, che nel corso della sua carriera è stato capace di classificarsi nella top-three per 7 volte. Oltre ai suoi tre successi (1984, 1987, 1988), il francese si è classificato tre volte ...

