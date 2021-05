Di Mare, la fidanzata insulta Fedez dopo il caso ‘Rai-censura’: “Disgustoso” (Di domenica 2 maggio 2021) La compagna del direttore di Rai Tre insulta il rapper L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 2 maggio 2021) La compagna del direttore di Rai Treil rapper L'articolo proviene da Gossip e Tv.

TPeppino : RT @ToxMagato: Smerdi i Leghisti in diretta? e subito parte la machina del fango, quel fango di cui sono fatti loro, quello che puzza!! #io… - generacomplotti : RT @mattiadiletti: Amo la Rai. Baraccone para-ministeriale, ma anche eccellenza pubblica (chi conosce Roma lo sa: nello Stato c’è alfa e om… - natonel1973 : @ToxMagato È a dir poco sconvolgente...Franco Di Mare ha una fidanzata?!!!?? Questo sì che è un’aberrazione della Natura... - gjscco : RT @ToxMagato: Smerdi i Leghisti in diretta? e subito parte la machina del fango, quel fango di cui sono fatti loro, quello che puzza!! #io… - sergiogaddi : RT @_DAGOSPIA_: LA FIDANZATA DI FRANCO DI MARE DEMOLISCE FEDEZ: NULLITÀ DEL MAINSTREAM, INNOCUO COME UN PLASMON -