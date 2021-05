DeMa sul concerto del 1 maggio e Fedez: “La cultura non si censura. Mai” (Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Queste le parole del sindaco di Napoli Luigi de Magistris sulla propria pagina facebook: “Ieri il concerto del Primo maggio è stato particolarmente importante, non solo perché non è avvenuto nella tradizionale Piazza San Giovanni affollata, piena di giovani felici di sentirsi comunità, ma perché sul palco si è ricordata la prematura scomparsa di una persona a noi cara, un nostro amico, Antonio Prisco, il coordinatore nazionale dei riders dei Nidil CGIL, con cui solo un anno fa scrivemmo al Comune, prima città in Italia, la “carta dei diritti dei riders”. Antonio mancherà molto, era un ragazzo pieno di energie che si è sempre battuto per le ingiustizie e per i diritti. Gli stessi diritti, invece, che sono stati in qualche modo negati a Fedez che, sempre sullo stesso palco, ha espresso l’importanza ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Queste le parole del sindaco di Napoli Luigi de Magistris sulla propria pagina facebook: “Ieri ildel Primoè stato particolarmente importante, non solo perché non è avvenuto nella tradizionale Piazza San Giovanni affollata, piena di giovani felici di sentirsi comunità, ma perché sul palco si è ricordata la prematura scomparsa di una persona a noi cara, un nostro amico, Antonio Prisco, il coordinatore nazionale dei riders dei Nidil CGIL, con cui solo un anno fa scrivemmo al Comune, prima città in Italia, la “carta dei diritti dei riders”. Antonio mancherà molto, era un ragazzo pieno di energie che si è sempre battuto per le ingiustizie e per i diritti. Gli stessi diritti, invece, che sono stati in qualche modo negati ache, sempre sullo stesso palco, ha espresso l’importanza ...

anteprima24 : ** DeMa sul concerto del 1 maggio e #Fedez: 'La cultura non si censura. Mai' ** - Yogaolic : @rep_napoli ??????ma poi ha risposto alle obiezioni di Dema sul fatto di fare il candidato sindaco nel mentre fa il m… - dema_lord : @Tg1Rai chiusura servizio sul rastrellamento del Quadraro '...furono deportati in Germania per LAVORARE!'... Furon… - dema_nous : Qualcuno chiosò sul mito del libello. #cinetoninelli -

Ultime Notizie dalla rete : DeMa sul Foggia - Catania: probabili formazioni La gara, oltre che sulla piattaforma Eleven Sports, sarà visibilie anche sul canale 253 di Sky ... Jorio, Sarracino, Pompa, Cardamone, Tomassini, Salvi, Moreschini, Garaofalo, Iurato, D'Andrea, Dema, ...

demA, Voto ai fuorisede, si parta dagli appuntamenti elettorali dell'autunno Finalmente si inizia a discutere sul serio di consentire ai fuorisede di poter esercitare il proprio diritto di voto senza doversi sobbarcare permessi e spese di viaggio o, nel peggiore dei casi, dover rinunciare alla possibilità di ...

DeMa sul concerto del 1 maggio e Fedez: "La cultura non si censura. Mai" anteprima24.it DeMa sul concerto del 1 maggio e Fedez: “La cultura non si censura. Mai” Queste le parole del sindaco di Napoli Luigi de Magistris sulla propria pagina facebook: “Ieri il concerto del Primo maggio è stato particolarmente importante, non solo perché non è avvenuto nella tra ...

Robot minatore bloccato sul fondo del Pacifico Gli scavi in acque oceaniche profonde suscitano più di qualche dubbio, e la disavventura di questo robot minatore non depone bene.

La gara, oltre che sulla piattaforma Eleven Sports, sarà visibilie anchecanale 253 di Sky ... Jorio, Sarracino, Pompa, Cardamone, Tomassini, Salvi, Moreschini, Garaofalo, Iurato, D'Andrea,, ...Finalmente si inizia a discutereserio di consentire ai fuorisede di poter esercitare il proprio diritto di voto senza doversi sobbarcare permessi e spese di viaggio o, nel peggiore dei casi, dover rinunciare alla possibilità di ...Queste le parole del sindaco di Napoli Luigi de Magistris sulla propria pagina facebook: “Ieri il concerto del Primo maggio è stato particolarmente importante, non solo perché non è avvenuto nella tra ...Gli scavi in acque oceaniche profonde suscitano più di qualche dubbio, e la disavventura di questo robot minatore non depone bene.