(Di domenica 2 maggio 2021)sei avvisato: trova il modo di inserire undiin3 o ti arriverà una multa a casa.ha parlato, anzi, ha fatto parlare un ufficiale del New York City Parks Department: dategli unin3, e saremo tutti più felici. Capitoin giro per New York è probabilmente già un evento degno di nota di per sé, ma se poi registra unassieme a degli ufficiali per convincerea farlo comparire nel prossimodi... Nell'ultimo post Instagram di ...

Maqui_ : RT @cinemaniaco_fb: ?????????????? Deadpool 3, Hugh Jackman vuole un cameo nel film con Ryan Reynolds e glielo comunica così (VIDEO) https://t.co… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Deadpool 3, Hugh Jackman vuole un cameo nel film con Ryan Reynolds e glielo comunica così (VIDEO)… -

Ultime Notizie dalla rete : Deadpool Hugh

Movieplayer.it

Jackman ha parlato, anzi, ha fatto parlare un ufficiale del New York City Parks Department: dategli un cameo in3 , e saremo tutti più felici. Capito Ryan Reynolds ?Jackman in giro per New York è probabilmente già un evento degno di nota di per sé, ma se poi registra un video assieme a degli ...Dopo quell'ultima avventura c'è però stata una piccola deroga:Jackman ha concesso l'uso della sua immagine per il mid - credits di2 , dove Wade Wilson torna indietro nel tempo e ...Ryan Reynolds sei avvisato: trova il modo di inserire un cameo di Hugh Jackman in Deadpool 3 o ti arriverà una multa a casa. Hugh Jackman ha parlato, anzi, ha fatto parlare un ufficiale del New York C ...Un agente di New York City è convinto che Ryan Reynolds non possa realizzare Deadpool 3 senza dare una parte a Hugh Jackman ...