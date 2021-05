Daydreamer | cosa sono “i dizi” | termine di tendenza | Che vuol dire?

Leggi su altranotizia

(Di domenica 2 maggio 2021) Inutile negarloLe ali del sogno ha sconvolto anche l’Italia e non solo per la presenza del bel Can Yaman. La soap ha infatti coinvolto un pubblico vastissimo. Can YamanPrima di svelare tutto però andiamo un po’ a leggere quanto accaduto nelle ultime puntate, ricordando anche che la soap turca torna in replica nella giornata su La5. Selim è arrivata a Istanbul, ma questo non ha fatto che peggiorare le cose. Il rapporto tra Huma e Mihriban sembra infatti arrivato ai minimi termini, pronti a un dissidio di cui nessuno pensava fossero capaci. Sarà Aziz ad evitare che le due amiche vengano alle mani per arrivare all’attenzione dell’uomo. LEGGI ANCHE >>> La soap piace agli artisti, perché? CeyCey invita Sanem a un’ultima spiaggia per riuscire a far rinsavire Can, che ricordiamo dopo un incidente ha perso memoria degli ultimi due anni ...