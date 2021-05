David Beckham compie 46 anni | la dedica della moglie Victoria

(Di domenica 2 maggio 2021) David Beckham ha soffiato su 46 candeline. Come racconta People, è stata una festa in famiglia, con la moglie Victoria e i loro quattro figli: Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper Seven. L’ex Spice Girls per l’occasione ha postato una foto in cui si abbraccia l’ex calciatore nato il 2 maggio 1975 accompagnata da una romantica dedica i cui lo definisce «un marito speciale e un papà sorprendente».

SkySport : DAVID BECKHAM compie 46 anni. Auguri! ? «Sono stato molto fortunato, ho vissuto la vita che ho sempre sognato» ? «N… - Corriere : Beckham tra calcio, moda, milioni e Victoria: i 10 segreti di un’icona planetaria - profeta9881 : @GiuseppePeppeS @Paolo_Bargiggia Cito a memoria uomini famosi lo smalto: Quentin Tarantino, Antonio Banderas, Keanu… - profeta9881 : @Paolo_Bargiggia @Fedez Cito a memoria uomini famosi lo smalto: Quentin Tarantino, Antonio Banderas, Keanu Reevs, J… - Nik8489 : RT @RibaltaRossoner: #happybirthday Tanti auguri a Sir David Beckham. 2 mezze stagioni in rossonero, 33 presenze e 2 gol. #SempreMilan @… -

La stessa di George Best, Steve Coppell, Bryan Robson, Eric Cantona,, Cristiano Ronaldo.. .. Cavani non sarà mai nel cuore dei tifosi dei Red Devils come i giocatori citati, ma sta ...Per dormire nello stesso hotel di Penelope Cruz , Mick Jagger eservono 205 euro a persona in doppia. A soli 12 anni dalla sua inaugurazione, il Morrison è già diventato un punto ...David Beckham rappresenta uno dei maggiori interpreti di calci piazzati nella storia del calcio mondiale. Sono 65 le reti siglate su punizione tra club (Manchester United, Real Madrid, Milan, Los Ange ...Sarà un compleanno in famiglia, tra le mura domestiche: in compagnia dell'amata Victoria e gli adorati figli Brooklyn, Romeo, Harper e Cruz. Una situazione che siamo certi non dispiacerà a Beckham, al ...