Daniela Martani: "le mie preferite all'isola? Miryea e Fariba" (Di domenica 2 maggio 2021) L'ex naufraga si racconta dopo l'esperienza in Honduras Daniela Martani reduce dall'esperienza all'isola dei Famosi 15 torna a parlare della sua avventura in Honduras. Lo fa in un'intervista a Superguidatv, dove ammette anche che Miryea e Fariba sono le sue preferite. Ma andiamo con ordine: "Ritrovarsi su un'isola incontaminata e senza cibo è stata un'esperienza unica e irripetibile. Sapevo che nel caso in cui sarei andata in nomination sarei uscita perché fuori era stata avviata una campagna mediatica contro di me. Il pubblico non ha avuto molto tempo per conoscermi e questo mi è dispiaciuto Mi sarebbe piaciuto rimanere per più tempo e avere la possibilità di andare sull'altra isola senza finire al ballottaggio con Elisa Isoardi. Credo che contro di lei non avrei mai vinto. Ci sono ...

