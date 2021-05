Curling, Mondiali femminile Calgary 2021: primo sorriso Italia, Germania sconfitta 10-6 (Di lunedì 3 maggio 2021) L’Italia trova la prima gioia all’interno dei Mondiali 2021 di Curling maschile in scena a Calgary (Canada). Le azzurre rompono il filotto negativo iniziato contro Repubblica Ceca, Svizzera, Russia e Stati Uniti superando la Germania col punteggio di 10-6: azzurre che pagano due end in cui hanno subito due punti, ma ribaltano il discorso grazie a un prodigioso ottavo end valevole cinque punti. RISULTATI E CLASSIFICHE CRONACA – Avvio abbastanza lineare nei primi due end, con le compagini che sfruttano l’ultimo lancio per prendersi un punto a testa. Nel terzo end non c’è un nulla di fatto, mentre nel quarto end le azzurre si riportano avanti con Costantini. Il quinto end è quello che si crede possa indirizzare il match in favore delle tedesche: Jentsch e compagne si prendono tre punti e ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 maggio 2021) L’trova la prima gioia all’interno deidimaschile in scena a(Canada). Le azzurre rompono il filotto negativo iniziato contro Repubblica Ceca, Svizzera, Russia e Stati Uniti superando lacol punteggio di 10-6: azzurre che pagano due end in cui hanno subito due punti, ma ribaltano il discorso grazie a un prodigioso ottavo end valevole cinque punti. RISULTATI E CLASSIFICHE CRONACA – Avvio abbastanza lineare nei primi due end, con le compagini che sfruttano l’ultimo lancio per prendersi un punto a testa. Nel terzo end non c’è un nulla di fatto, mentre nel quarto end le azzurre si riportano avanti con Costantini. Il quinto end è quello che si crede possa indirizzare il match in favore delle tedesche: Jentsch e compagne si prendono tre punti e ...

