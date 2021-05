Csm | i verbali di Amara? Spataro | “Singolare il comportamento di Storari e Davigo Inaccettabile la mancanza di atto formale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 maggio 2021) La premessa è d’obbligo ovvero ricordare che la procura di Milano è “una seconda famiglia”. Ma sentimentalismi a parte Armando, già aggiunto a Milano e poi procuratore capo a Torino, specifica subito che Piercamillo“da anni non ne fa parte” per i suoi impegni che lo hanno portato a Roma e che trova “eccessivo” parlare di una “spaccatura” per quello che un “singolo magistrato” ha f. Il pm in questione è Paolo, già pubblico ministero della Dda e stretto collaboratore dell’ex aggiunta Ilda Boccassini, che aha confidato di non riuscire a indagare sulle dichiarazioni, tutte da dimostrare, di Piero, ex avvocato esterno dell’Eni, al centro di una complicata rete composta da depistaggi, ricatti e tangenti, e condannato per corruzione in atti ...