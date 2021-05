Cristiano Ronaldo al Manchester United ma c’è il problema… Raiola (Di domenica 2 maggio 2021) Ancora rumors di mercato sul futuro di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese potrebbe dire addio alla Juventus nella prossima finestra di mercato. Real Madrid oppure Manchester United, sarebbero queste due le potenze interessante... Leggi su itasportpress (Di domenica 2 maggio 2021) Ancora rumors di mercato sul futuro di. L’attaccante portoghese potrebbe dire addio alla Juventus nella prossima finestra di mercato. Real Madrid oppure, sarebbero queste due le potenze interessante...

ESPNFC : Champions League goals scored since Ronaldo left for Juventus: Karim Benzema - 15 Cristiano Ronaldo - 14 - ESPNnl : Wie is er beter, Cristiano Ronaldo of Enzo Cornelisse? ?? - ZZiliani : Come cambiano i tempi. A 3 anni dall’Apparizione di #CR7 alla #Continassa è iniziata l’operazione-scaricamento. Ora… - zazoomblog : Cristiano Ronaldo al Manchester United ma c’è il problema… Raiola - #Cristiano #Ronaldo #Manchester - alessita_1994 : Tra acquisto e ingaggio hanno pagato oltre 100 milioni per Cristiano Ronaldo per vincere la Champions League e si s… -