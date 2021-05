Covid Veneto, oggi 329 contagi e 15 morti: bollettino 2 maggio (Di domenica 2 maggio 2021) Sono 329 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 2 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri registrati altri 15 morti, che portano il totale a 11.365 dall’inizio dell’emergenza Covid-19. Gli attuali positivi sono 21.740 (-36). I dimessi/guariti sono 380.037 (+350). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 2 maggio 2021) Sono 329 ida coronavirus in, 2, secondo i dati deldella regione. Da ieri registrati altri 15, che portano il totale a 11.365 dall’inizio dell’emergenza-19. Gli attuali positivi sono 21.740 (-36). I dimessi/guariti sono 380.037 (+350). L'articolo proviene da Italia Sera.

Agenzia_Ansa : A Venezia riaprono i caffè storici in Piazza San Marco #ANSA - MediasetTgcom24 : Veneto, variante indiana: positivi erano stati in pellegrinaggio Gange #covid - TgLa7 : Covid: #Zaia, variante #indiana individuata anche in Veneto 'Si tratta di due cittadini indiani di Bassano, padre… - italiaserait : Covid Veneto, oggi 329 contagi e 15 morti: bollettino 2 maggio - lifestyleblogit : Covid Veneto, oggi 329 contagi e 15 morti: bollettino 2 maggio - -