Covid Toscana, oggi 730 contagi: bollettino 2 maggio (Di domenica 2 maggio 2021) (Adnkronos) - Sono 730 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 2 maggio, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 730 su 14.993 test di cui 11.633 tamponi molecolari e 3.300 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,89% (12,8% sulle prime diagnosi)", scrive Giani sui social. "A partire da domani i familiari/conviventi/caregiver delle persone ad elevata fragilità registrate sul portale, e per i quali è prevista la vaccinazione in base alle tabelle del Ministero della Salute, riceveranno un SMS con il codice a 8 cifre per prenotare il proprio appuntamento. L'invio verrà effettuato a partire dai soggetti fragili già vaccinati", aggiunge Giani.

