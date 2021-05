Covid Toscana | oggi 730 contagi | bollettino 2 maggio

(Di domenica 2 maggio 2021) (Adnkronos) – Sono 730 ida coronavirus in, 2, secondo i dati deldella regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati insono 730 su 14.993 test di cui 11.633 tamponi molecolari e 3.300 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,89% (12,8% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani sui social. “A partire da domani i familiari/conviventi/caregiver delle persone ad elevata fragilità registrate sul portale, e per i quali è prevista la vaccinazione in base alle tabelle del Ministero della Salute, riceveranno un SMS con il codice a 8 cifre per prenotare il proprio appuntamento. L’invio verrà effettuato a partire dai soggetti fragili già vaccinati”, aggiunge Giani. L'articolo CalcioWeb.

