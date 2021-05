Covid, terapie intensive: le regioni sopra la soglia di allerta. DATI (Di domenica 2 maggio 2021) Secondo il bollettino del 2 maggio si registrano 9.148 nuovi casi, 156.872 tamponi e 144 morti in 24 ore. La percentuale dei positivi è al 5,8%. Le terapie intensive sono 2.524 (+2): per la prima volta dopo settimane si blocca il trend del calo. A livello nazionale la saturazione delle terapie intensive occupate da pazienti Covid è al 28%, appena sotto la soglia di allerta del 30%. Alcune regioni però hanno valori che superano questa percentuale Leggi su tg24.sky (Di domenica 2 maggio 2021) Secondo il bollettino del 2 maggio si registrano 9.148 nuovi casi, 156.872 tamponi e 144 morti in 24 ore. La percentuale dei positivi è al 5,8%. Lesono 2.524 (+2): per la prima volta dopo settimane si blocca il trend del calo. A livello nazionale la saturazione delleoccupate da pazientiè al 28%, appena sotto ladidel 30%. Alcuneperò hanno valori che superano questa percentuale

