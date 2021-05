Covid Sicilia, oggi 772 contagi e 3 morti: bollettino 2 maggio (Di domenica 2 maggio 2021) Sono 772 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 2 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 3 morti. I guariti sono stati 772 nelle ultime 24 ore. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Catania a 205, Palermo a 192 e Siracusa a 102. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 2 maggio 2021) Sono 772 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 2. Nella tabella si fa riferimento ad altri 3. I guariti sono stati 772 nelle ultime 24 ore. Tra le province con ilr numero di nuovi casi Catania a 205, Palermo a 192 e Siracusa a 102. L'articolo proviene da Italia Sera.

