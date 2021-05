Covid, sale al 9,6% il tasso di positività in Campania: undici le vittime (Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorna a salire la curva dei contagi in Campania. Il tasso di positività, oggi, è pari al 9,6% (ieri 8,7). Un dato frutto dei 1352 positivi accertati sui 14-087 tamponi effettuati. undici le vittime. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorna a salire la curva dei contagi in. Ildi, oggi, è pari al 9,6% (ieri 8,7). Un dato frutto dei 1352 positivi accertati sui 14-087 tamponi effettuati.le. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

