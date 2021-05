Covid Puglia, oggi 810 contagi e 18 morti: bollettino 2 maggio (Di domenica 2 maggio 2021) Bari, 2 mag. (Adnkronos) – Sono 810 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 2 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 18 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 6.226 test. Sono stati registrati 18 decessi: 6 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 4 in provincia Bat, 5 in provincia di Taranto. Ieri i morti erano 21. In tutto hanno perso la vita 5.912 persone. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 2 maggio 2021) Bari, 2 mag. (Adnkronos) – Sono 810 ida coronavirus in, 2, secondo i dati deldella regione. Da ieri, registrati altri 18. I nuovi casi sono stati individuati su 6.226 test. Sono stati registrati 18 decessi: 6 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 4 in provincia Bat, 5 in provincia di Taranto. Ieri ierano 21. In tutto hanno perso la vita 5.912 persone. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

