Covid, oggi 9.148 casi e 144 morti: il bollettino del 2 maggio

Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 2 maggio 2021: morti, CONTAGI, GUARITI In Italia oggi, domenica 2 maggio 2021, si registrano 9.148 nuovi positivi e144 morti. Ieri c'erano stati 12.965 nuovi casi e 226 morti. In totale sono stati effettuati tamponi (ieri erano stati 378.202). Il tasso di positività è del 5,8 per cento.

