Covid | news Vaccini | Figliuolo | “Dopo gli over 65 apriremo a tutte le classi d' età LIVE

(Di domenica 2 maggio 2021) Così il commissario per l'emergenza alla sua visita nell'hub di Porta di Roma. "Fare la vaccinazioni nelle scuole ai ragazzi? Ci stiamo pensando" ha aggiunto. Oltre 20 milioni di dosi totali somministrate. Da domani cambiano i colori delle regioni: Val d'Aosta rossa; Sardegna arancione con Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Record di contagi in India: in un giorno 400 mila casi e oltre 3.500 decessi. Prolungato il lockdown. Gli Usa bloccano gli arrivi da martedì

Ora serve tenere il "ritmo" giusto e possibilmente aumentare ancora la campagna: il bollettino vaccini in Italia , aggiornato dalla struttura commissariale anti -, mostra stamattina quota 20.Read MoreDirezione Rai3: 'Mai chiesto testi agli artisti' 2 Maggio 2021 Dopo le accuse ... Read More WorldIndia, nuovo record di morti: 3.689 in un giorno 2 Maggio 2021 Sono almeno 3.689 i ...I casi di Covid nel mondo sono quasi 150 milioni secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University, mentre i decessi confermati superano i 3,1 milioni dall’inizio della pandemia. E in Italia l’ult ...Avevano occupato un'area picnic in un'area di campagna a Serra San Bruno e si apprestavano a celebrare in compagnia la festività del Primo Maggio in violazione delle prescrizioni in vigore per contene ...