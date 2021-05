Covid Lombardia, oggi 1.287 contagi e 23 morti: bollettino 2 maggio (Di domenica 2 maggio 2021) Sono 1.287 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 2 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 23 morti. I guariti sono stati 601 nelle ultime 24 ore. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Milano con 375, Bergamo a 218 e Brescia a 203. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 2 maggio 2021) Sono 1.287 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 2. Nella tabella si fa riferimento ad altri 23. I guariti sono stati 601 nelle ultime 24 ore. Tra le province con ilr numero di nuovi casi Milano con 375, Bergamo a 218 e Brescia a 203. L'articolo proviene da Italia Sera.

